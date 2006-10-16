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Полузащитник Максим Ромащенко больше не будет выступать за национальную сборную Беларуси

16 октября 2006 09:39
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Полузащитник Максим Ромащенко, играющий за московское <Динамо>, заявил, что больше не будет выступать за национальную сборную Беларуси. Если это решение действительно будет окончательным, то его последним матчем в составе белорусской сборной можно считать встречу со словенцами на минском стадионе <Динамо>. Свой шаг футболит объясняет, прежде всего, атмосферой в команде и сложной организацией дел внутри нее. Максим Ромащенко провел за сборную Беларуси 52 игры, в которых забил 14 мячей.

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