Хоккей. Открытый Чемпионат Беларуси

Состоялись матчи открытого первенства страны.

Минскому <Динамо> благодаря минимальному в счете преимуществу над <Гомелем> удалось переместиться с четвертой строки на вторую, при этом в запасе у динамовцев два матча. Открытие этой команды от лидеров розыгрыша хоккеистов <Керамина> составляет семь очков.

Определились команды, которые сыграют в полуфинале второго по рангу Европейского хоккейного турнира. Помимо минской <Юности> борьбу за единственную путевку в финал розыгрыша Континентального кубка-2006/2007 годов австрийский <Рейд Бул>, <Казахмыс> из Казахстана и украинский <Сокол>. Напомним, что полуфинальный турнир пройдет в Минске, и ценители хоккейных баталий с 17 по 19 ноября смогут увидеть команды на льду столичного Дворца спорта.