Лыжные гонки. Этап во Франции. Масс-старты

Первые гонки с общего старта в новом сезоне у лыжников должны были состояться еще на прошлой неделе в итальянской Аосте. Однако из-за теплой погоды итальянский этап прошел не только на пять дней позже намеченного срока, но и с существенными изменениями соревновательной программы.Вместо двойного преследования лыжники бежали классические гонки. И вот 16 декабря во французском Ля Клюзе удалось провести масс-старты, благо погода не подвела. Мужчины выявляли сильнейших на 30-километровой дистанции. Вопреки нашим ожиданиям, лучший результат из белорусов в сегодняшней гонке принадлежит не Сергею Долидовичу, мастеру подобных дистанций, а Александру Лазуткину. Он на равных сражался с элитными гонщиками и финишировал девятым. Долидович же закончил гонку двудцать седьмым, и также заработал несколько кубковых очков. Тридцатой пришла на финиш Елена Санникова, стартовавшая в женской гонке на 15 километров. А вот Людмила Шабловская единственная белоруска, кому не удалось сегодня попасть в зачетную тридцатку. Она финишировала сорок второй. Золото выиграла финская прима Вирпи Куйтунен. В мужском масс-старте победу праздновал немец Тобиас Ангерер. Завтра в Ла Клюза пройдут эстафеты.