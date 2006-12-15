Прямой эфир

Баскетбол: отечественные сборные терпят поражения

15 декабря 2006 10:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В Минском Дворце спорта продолжается десятый баскетбольный международный турнир памяти первого президента НОК Беларуси Владимира Рыженкова. 14 декабря прошли матчи второго тура. К сожалению, белорусским болельщикам радоваться пока нечему - отечественные сборные терпят поражения.

Особое внимание приковано к девушкам. Наш женский баскетбол все-таки в последние годы приучил публику к победам. Но у команды Александра Шимковяка дела пока идут не очень: накануне в упорной борьбе уступили украинкам 66:71, а в этот раз ничего не смогли поделать с россиянками 53:83.

Нынешний международный турнир рассматривается тренерами и как этап подготовки к чемпионату Европы. В следующем году девушкам предстоит выступление в дивизионе А, юношам - в дивизионе Б. Помимо соревновательного опыта, белорусские игроки получат и психологический опыт выступления при большом количестве зрителей.

Другие новости рубрики

Все новости
14 декабря 2006 13:53

Сборная Беларуси по хоккею завершила товарищеский матч с чешским клубом Меллер

12 декабря 2006 09:30

Сборная Беларуси по плаванию обновляет рекорды!

07 декабря 2006 13:24

"Звезды на льду" в Беларуси!