«Думаю, такие соревнования для меня подходят». Бьорндален примет участие в гонках на собачьих упряжках

Легендарный биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален будет принимать участие в гонках на собачьих упряжках.

Об этом сообщило издание vg.no. Восьмикратный олимпийский чемпион уже принимал участие в подобных гонках.

Спортсмен отмечает, что эти гонки подходят для него.

Уле-Эйнар Бьорндален:

Думаю, такие соревнования для меня подходят. Основную работу буду делать не я, а собаки. Мне не нужно будет так напрягаться.

Соревнования будут проходить на горнолыжном курорте Шушен в Норвегии.

Участник гонок на собачьих упряжках и друг Бьорндалена – лыжник Свен Иван Моен – рассказал, что биатлонист хорош во всем, чем он начинает заниматься.

«Он вырос на ферме и много знает о взаимодействии между животными и людьми».

Напомним, Уле-Эйнар Бьорндален объявил о том, что завершает карьеру.