«Думаю, такие соревнования для меня подходят». Бьорндален примет участие в гонках на собачьих упряжках

Легендарный биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален будет принимать участие в гонках на собачьих упряжках.
Об этом сообщило издание vg.no. Восьмикратный олимпийский чемпион уже принимал участие в подобных гонках.
Спортсмен отмечает, что эти гонки подходят для него.
Уле-Эйнар Бьорндален:
Думаю, такие соревнования для меня подходят. Основную работу буду делать не я, а собаки. Мне не нужно будет так напрягаться.
Соревнования будут проходить на горнолыжном курорте Шушен в Норвегии.
Участник гонок на собачьих упряжках и друг Бьорндалена – лыжник Свен Иван Моен – рассказал, что биатлонист хорош во всем, чем он начинает заниматься.
«Он вырос на ферме и много знает о взаимодействии между животными и людьми».
Напомним, Уле-Эйнар Бьорндален объявил о том, что завершает карьеру.
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