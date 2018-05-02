Льюис накануне участия сборной Беларуси по хоккею в ЧМ-2018: «У меня нет нервозности или какого-то чрезмерного волнения»
Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею 2 мая отправится в Данию, чтобы принять участие в Чемпионате мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Настрой болельщиков в преддверии планетарного форума далеко не самый оптимистичный.
А чтобы узнать, какая атмосфера царит в команде, наша съемочная группа отправилась на одну из последних тренировок.
Лед «Минск-Арены» совсем скоро сменит площадка Королевской арены в Копенгагене. И вот там каждый бросок, каждая передача или вратарский сейв уже будут иметь решающее значение для белорусской сборной. После неубедительной серии спаррингов наши хоккеисты, кажется, готовятся к Чемпионату мира с легкой опаской.
Дэйв Льюис, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:
У меня нет нервозности или какого-то чрезмерного волнения. И, тем не менее, Чемпионат мира – это каждый раз новый вызов. У нас много новых игроков, так что команда с нетерпением ждет старта.
Товарищеские игры были возможностью определиться с составом: кто будет играть и в каких связках.
Окончательный состав белорусской сборной стал известен 1 мая, и в нем, как и год назад, снова не нашлось места Андрею Степанову. Рулевой сборной кратко резюмировал: просто кое-кто в команде был лучше, чем он.
Вместо отчисленных игроков к команде вот-вот должны присоединиться финалист Кубка Гагарина Джефф Платт и решающий визовые вопросы представитель АХЛ Степан Фальковский. Дебют в белорусской сборной ждет Александра Матерухина.
Стартуют белорусы на Чемпионате мира 4 мая матчем против шведов.
Александр Павлович, капитан сборной Беларуси по хоккею:
Нужно будет идти от матча к матчу. Не ждать последних или предпоследних матчей, а начинать с первых матчей. Потому что в конце это может быть уже неважно.
Реализация голевых моментов – вот главная головная боль для белорусской команды. Решает проблему сборная уже давно, но пока не слишком успешно.
Дэйв Льюис:
У нас хватает хороших голевых эпизодов, но нам нужно не забывать и о тех компонентах, которые важны для того, чтобы забивать: брать отскоки, играть на острие, создавать помехи для обзора чужому голкиперу. Это навыки, о которых мало говорится. Мы стараемся делать на этом акцент каждый день.
Уже после того, как практически все покинули лед, тренировку еще долго продолжали Лингле, Сушко и Шарангович. Под руководством одного из лучших белорусских форвардов в истории Михаила Грабовского. Решить проблему реализации белорусская сборная, похоже, намерена всерьез.