Льюис накануне участия сборной Беларуси по хоккею в ЧМ-2018: «У меня нет нервозности или какого-то чрезмерного волнения»

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею 2 мая отправится в Данию, чтобы принять участие в Чемпионате мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Настрой болельщиков в преддверии планетарного форума далеко не самый оптимистичный. А чтобы узнать, какая атмосфера царит в команде, наша съемочная группа отправилась на одну из последних тренировок.

Лед «Минск-Арены» совсем скоро сменит площадка Королевской арены в Копенгагене. И вот там каждый бросок, каждая передача или вратарский сейв уже будут иметь решающее значение для белорусской сборной. После неубедительной серии спаррингов наши хоккеисты, кажется, готовятся к Чемпионату мира с легкой опаской. Дэйв Льюис, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:

У меня нет нервозности или какого-то чрезмерного волнения. И, тем не менее, Чемпионат мира – это каждый раз новый вызов. У нас много новых игроков, так что команда с нетерпением ждет старта. Товарищеские игры были возможностью определиться с составом: кто будет играть и в каких связках.

Окончательный состав белорусской сборной стал известен 1 мая, и в нем, как и год назад, снова не нашлось места Андрею Степанову. Рулевой сборной кратко резюмировал: просто кое-кто в команде был лучше, чем он. Вместо отчисленных игроков к команде вот-вот должны присоединиться финалист Кубка Гагарина Джефф Платт и решающий визовые вопросы представитель АХЛ Степан Фальковский. Дебют в белорусской сборной ждет Александра Матерухина. Стартуют белорусы на Чемпионате мира 4 мая матчем против шведов.

Александр Павлович, капитан сборной Беларуси по хоккею:

Нужно будет идти от матча к матчу. Не ждать последних или предпоследних матчей, а начинать с первых матчей. Потому что в конце это может быть уже неважно.