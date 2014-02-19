Лучший спортсмен Беларуси 20 века Александр Медведь рассказал СТВ, каково быть олимпийским чемпионом

Новости Беларуси. Беларусь гордится своими спортсменами! В олимпийском Сочи они доказали, что достойны быть победителями.

Здесь, на родине, за них искренне болеет трёхкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе, он же – легенда советского спорта и лучший спортсмен Беларуси 20 века, Александр Васильевич Медведь.

Мы встретились с легендарным борцом в музее, посвящённом его успехам, чтобы узнать, каково это, носить звание олимпийского чемпиона.

Александр Медведь, трехкратный олимпийский чемпион:

Я вам могу одно сказать, что на протяжении 12 лет я участвовал не только во всех Олимпийских играх, и еще выиграл 7 чемпионатов мира и одно серебро. Я считаю, это большой труд, который я прошел.

Схватку Медведя с американским борцом Крисом Тэйлором называют выдающейся! Тогда, в 1972 в Мюнхене, трибуны не смогли вместить всех желающих. А ведь на самом деле, смотреть было, на что! 110 килограммовый советский Медведь боролся за победу с 200-килограммовым, казавшимся гигантом, американцем. Медведю удалось доказать, что он непобедим!

Кстати, ещё в начале Олимпиады в Сочи Александр Васильевич предсказал, что медалям высшей пробы у наших спортсменов быть!

Александр Медведь, трехкратный олимпийский чемпион:

Вы знаете, я был уверен в Дарье, на протяжении этих кубков, и в последние годы она, все-таки, блестяще проводила кубки, просто феноменальная женщина. Когда она первую выиграла, я говорил: «Будет еще медаль!»

Анна Голета, корреспондент СТВ:

Медведь - символ Александра Васильевича. Существует спортивная легенда, что если подержаться за эти медали – обязательно станешь олимпийским чемпионом.

Александр Медведь, трехкратный олимпийский чемпион:

Мне часто задают вопрос: «Это псевдоним?» Я говорю: «Нет, это настоящий медведь, только без шерсти!»

Интересно, что в семье Медведь каждый соответствовал своей фамилии.

Александр Медведь, трехкратный олимпийский чемпион:

Бабушка была свыше метра 90, носила 45 размер обуви. Когда шла в церковь, шла босиком, а в церкви уже обувалась.

Александр Медведь рос высоким, неуклюжим парнем. И вряд ли кто-нибудь мог подумать, что в этом юноше заложены неиссякаемая энергия и сила, характер бойца, колоссальное трудолюбие, которые приведут его к поистине выдающимся победам и сделают сильнейшим борцом в мире, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.