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Лучшая среди белорусок – Динара Алимбекова. В Италии стартовал седьмой этап Кубка мира по биатлону

21 января 2021 18:29
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В итальянском Антхольце начался седьмой этап Кубка мира по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Программу соревнований открывала женская индивидуальная гонка.

Лучшая среди белорусок – Динара Алимбекова. В Италии стартовал седьмой этап Кубка мира по биатлону-1

Старт проходил в непростых погодных условиях – со снегом и ощутимым ветром, из-за чего только одной спортсменке из 93 стартовавших удалось пройти все четыре огневых рубежа на ноль. Ею стала украинка Юлия Джима, поднявшаяся в итоге на вторую ступень пьедестала.

Лучшая среди белорусок – Динара Алимбекова. В Италии стартовал седьмой этап Кубка мира по биатлону-4

А победительницей с одним промахом стала набравшая великолепную форму Лиза Тереза Хаузер. Эта виктория для австрийки первая личная в карьере. Замкнула тройку представительница Франции Анаис Шевалье-Буше.

Лучшая среди белорусок – Динара Алимбекова. В Италии стартовал седьмой этап Кубка мира по биатлону-7

Лучшей из белорусок ожидаемо оказалась Динара Алимбекова, в очередной раз попавшая в топ-10. У лидера нашей команды два неточных выстрела и восьмая позиция.

Очки набрала еще одна белоруска – Анна Сола расположилась на 32 месте. Что касается других наших девушек, то Ирина Кривко 42-я, Елена Кручинкина – 72-я.

Лучшая среди белорусок – Динара Алимбекова. В Италии стартовал седьмой этап Кубка мира по биатлону-10

22 января в Антхольце на старт индивидуальной гонки выйдут мужчины.

# Биатлон # Динара Алимбекова-Смольская # Анна Сола # Елена Кручинкина # Юлия Джима # Лиза Тереза Хаузер # Фотофакт

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