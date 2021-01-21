Лучшая среди белорусок – Динара Алимбекова. В Италии стартовал седьмой этап Кубка мира по биатлону

В итальянском Антхольце начался седьмой этап Кубка мира по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Программу соревнований открывала женская индивидуальная гонка.

Старт проходил в непростых погодных условиях – со снегом и ощутимым ветром, из-за чего только одной спортсменке из 93 стартовавших удалось пройти все четыре огневых рубежа на ноль. Ею стала украинка Юлия Джима, поднявшаяся в итоге на вторую ступень пьедестала.

А победительницей с одним промахом стала набравшая великолепную форму Лиза Тереза Хаузер. Эта виктория для австрийки первая личная в карьере. Замкнула тройку представительница Франции Анаис Шевалье-Буше.

Лучшей из белорусок ожидаемо оказалась Динара Алимбекова, в очередной раз попавшая в топ-10. У лидера нашей команды два неточных выстрела и восьмая позиция.

Очки набрала еще одна белоруска – Анна Сола расположилась на 32 месте. Что касается других наших девушек, то Ирина Кривко 42-я, Елена Кручинкина – 72-я.