Лига наций. Матч Беларусь–Люксембург может быть перенесен из-за тумана

Новости Беларуси. Футбольный матч Люксембург – Беларусь под угрозой переноса из-за сильного тумана, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Футбольный матч Люксембург – Беларусь под угрозой переноса из-за сильного тумана, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Напомним, 15 ноября на стадионе «Жози Бартель» запланирован поединок Лиги наций УЕФА. Должны встретиться сборные Люксембурга и Беларуси, начало дуэли в 22.45 по белорусскому времени.
Если все же команды выйдут на поле, то эта игра станет 12-й в истории противостояний этих национальных сборных.