Лига наций. Матч Беларусь–Люксембург может быть перенесен из-за тумана

Напомним, 15 ноября на стадионе «Жози Бартель» запланирован поединок Лиги наций УЕФА. Должны встретиться сборные Люксембурга и Беларуси, начало дуэли в 22.45 по белорусскому времени.

Если все же команды выйдут на поле, то эта игра станет 12-й в истории противостояний этих национальных сборных.