Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» победили болгарский «Балкан»

Со старта «драконы» включились в борьбу, первая четверть была за хозяевами с разницей в 12 очков, огромный вклад сделал американский легионер Стэфан Муди.

Разрыв в счете остался и к большому перерыву, однако, во второй половине игры он увеличился, 22 балла незадолго до конца третьей 15-минутки. Итог игры 84:73 в пользу подопечных Александра Крутикова. Самым результативным игроком в этом поединке стал Муди – 31 очко, игрок реализовал 8 из 10 дальних бросков. В последнем туре группы «Цмокi» оправятся на Кипр, где их ждет АЕк, эта игра станет решающей для белорусов.