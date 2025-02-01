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«Витебск» победил «Славутич» в ЧБ по хоккею

01 февраля 2025 13:50
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«Витебск» победил «Славутич» в первом матче игрового дня чемпионата страны по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В каждом из периодов белорусы забросили россиянам на одну шайбу больше. Причем из трети в треть цифры не менялись. Финальный результат – 6:3. Особенно расстарался Соломонов. На его счету дубль. Три результативные передачи оформил Щегольков. Таким образом, «Витебск» вновь забрался на второе место в таблице, сместив ниже «Неман». Во втором поединке «Динамо-Молодечно» и «Брест» доигрались до овертайма. В итоге сильнее были «бизоны» – 2:1. 

# Хоккей Беларуси

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