«Нью-Джерси» уступил «Коламбусу» в матче НХЛ. Участие Шаранговича не помогло выиграть

В игре против «Коламбуса» он провел на льду 17 минут. К сожалению, результативных баллов для себя он заработать не смог. А соперники в напряженной борьбе оказались сильнее. «Дьяволы» уступили в серии послематчевых буллитов. Финальный счет – 3:4 в пользу «Коламбуса».