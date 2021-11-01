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«Нью-Джерси» уступил «Коламбусу» в матче НХЛ. Участие Шаранговича не помогло выиграть

01 ноября 2021 17:28
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Новости Беларуси. Белорусский хоккеист Егор Шарангович продолжает выступать за «Нью-Джерси Дэвилз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

«Нью-Джерси» уступил «Коламбусу» в матче НХЛ. Участие Шаранговича не помогло выиграть-1

В игре против «Коламбуса» он провел на льду 17 минут. К сожалению, результативных баллов для себя он заработать не смог. А соперники в напряженной борьбе оказались сильнее. «Дьяволы» уступили в серии послематчевых буллитов. Финальный счет – 3:4 в пользу «Коламбуса».  

# Хоккей # Егор Шарангович # Фотофакт

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