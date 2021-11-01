«Зелена-Гура» обыграла «Цмоки-Минск» в Единой лиге ВТБ

Новости Беларуси. «Цмоки-Минск» не смогли прервать серию поражений в Единой лиге ВТБ. В очередном матче турнира в гостях они потерпели поражение от поляков из клуба «Зелена-Гура», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. «Цмоки-Минск» не смогли прервать серию поражений в Единой лиге ВТБ. В очередном матче турнира в гостях они потерпели поражение от поляков из клуба «Зелена-Гура», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Обе команды до этого провели по четыре дуэли, в которых не смогли добыть ни одной победы. Хозяева площадки активно набирали преимущество, а «драконы», к сожалению, не нашли, чем им ответить.
Игра завершилась со счетом 96:64 в пользу польской дружины. Таким образом, белорусский клуб остался единственным в лиге, который не смог одержать ни одной победы в начальных турах. Следующий матч турнира минчане проведут 7 ноября против эстонского «Калева». А в среду, 3 ноября, их ждет выездная встреча в рамках кубка ФИБА. Соперник – греческий «Перистери».