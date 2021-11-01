«Зелена-Гура» обыграла «Цмоки-Минск» в Единой лиге ВТБ

Новости Беларуси. «Цмоки-Минск» не смогли прервать серию поражений в Единой лиге ВТБ. В очередном матче турнира в гостях они потерпели поражение от поляков из клуба «Зелена-Гура», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Обе команды до этого провели по четыре дуэли, в которых не смогли добыть ни одной победы. Хозяева площадки активно набирали преимущество, а «драконы», к сожалению, не нашли, чем им ответить.