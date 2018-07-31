БАТЭ готовятся к игре с футболистами ХИКа, которая состоится 1 августа в Хельсинки

Новости Беларуси. БАТЭ отправился в Хельсинки, где уже 1 августа проведет ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В столице Финляндии борисовчане сразятся с футболистами местного ХИКа. Неделей ранее на «Борисов-Арене» команды разошлись безголевым миром. Так что для выхода в следующий раунд белорусским футболистам будет достаточно результативной ничьей. Завтрашняя игра начнется в 19 часов.