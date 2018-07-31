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БАТЭ готовятся к игре с футболистами ХИКа, которая состоится 1 августа в Хельсинки

31 июля 2018 19:36
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Новости Беларуси. БАТЭ отправился в Хельсинки, где уже 1 августа проведет ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

БАТЭ готовятся к игре с футболистами ХИКа, которая состоится 1 августа в Хельсинки -1

В столице Финляндии борисовчане сразятся с футболистами местного ХИКа. Неделей ранее на «Борисов-Арене» команды разошлись безголевым миром. Так что для выхода в следующий раунд белорусским футболистам будет достаточно результативной ничьей. Завтрашняя игра начнется в 19 часов.

БАТЭ готовятся к игре с футболистами ХИКа, которая состоится 1 августа в Хельсинки -4

БАТЭ готовятся к игре с футболистами ХИКа, которая состоится 1 августа в Хельсинки -6

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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