Виктория Азаренко пробилась во второй круг теннисного турнира в Сан-Хосе

Новости Беларуси. Белорусские теннисисты продолжают подготовку к четвертому в сезоне турниру серии «Большого шлема» – открытому чемпионату США, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На этой неделе стартовал турнир на харде в американском Сан-Хосе (призовой фонд 733 тысячи долларов). 2 часа 43 минуты понадобилось экс-первой ракетке мира Виктории Азаренко, чтобы обыграть украинку Катерину Бондаренко. 6:3, 6:7, 7:5 по сетам в пользу белоруски. «Мне нечего стыдиться, нечего бояться». Виктория Азаренко празднует 29 день рождения: показываем, как менялась спортсменка