Виктория Азаренко пробилась во второй круг теннисного турнира в Сан-Хосе

Новости Беларуси. Белорусские теннисисты продолжают подготовку к четвертому в сезоне турниру серии «Большого шлема» – открытому чемпионату США, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Белорусские теннисисты продолжают подготовку к четвертому в сезоне турниру серии «Большого шлема» – открытому чемпионату США, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На этой неделе стартовал турнир на харде в американском Сан-Хосе (призовой фонд 733 тысячи долларов). 2 часа 43 минуты понадобилось экс-первой ракетке мира Виктории Азаренко, чтобы обыграть украинку Катерину Бондаренко. 6:3, 6:7, 7:5 по сетам в пользу белоруски.
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В одной восьмой Азаренко, которая 31 июля празднует день рождения, встретится с седьмой ракеткой планеты, испанкой, Гарбинье Мугурусой. Еще одна белоруска, Вера Лапко, на старте турнира в Сан-Хосе сразится с китаянкой Чжан Шуай.