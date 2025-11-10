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Левшунов оформил ассистентский дубль в гостевом поединке НХЛ против «Детройта»

10 ноября 2025 11:41
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Белорусские хоккеисты продолжают демонстрировать результативную игру в заокеанских лигах, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Защитник «Чикаго» Артем Левшунов оформил ассистентский дубль в гостевом поединке НХЛ против «Детройта». И был признан третьей звездой матча. Хоккеисты «Чикаго» победили со счетом 5:1. В этом сезоне Левшунов набрал 9 очков в 15 матчах.

«Херши» Алексея Протаса на домашнем льду взял верх над «Рочестером» – 2:1 в АХЛ. Наш нападающий дважды угрожал неприятельским воротам и заработал +1 в графу полезности. В нынешнем розыгрыше форвард набрал 5 очков.

# Хоккей

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