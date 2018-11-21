«Легко не было» – Стефанович об игре с гродненским «Неманом»

Новости Беларуси. Одним матчем продолжился чемпионат Беларуси по хоккею в Экстралиге «А», сообщили в программе «СТВ-Спорт». На льду «Чижовка-Арены» минская «Юность» на удивление легко разобралась с гродненским «Неманом».

Хотя, по итогам первого периода нельзя было предположить, что «красно-синие» разгромят соперника. На табло были цифры 1:0 в пользу минчан. А вот дальше «Юность» поймала кураж и просто не оставила шансов действующему чемпиону 7:1.

По две шайбы в составе «Юности» забросили Михаил Стефанович и Егор Гайнетдинов. «Красно-синие» берут реванш за поражение в конце октября. Однако вся борьба в регулярке еще впереди.

Михаил Стефанович, нападающий ХК «Юность – Минск»:

Бывают такие дни, когда у противника не получается ничего, а у нас получилось: хорошо забили. Никакой эйфории нет. Нужно готовиться, тяжелые матчи сейчас со Жлобином, Гомель приедет на подъеме с Континентального кубка.

Легко не было. Это по счету кажется, что легко, а так – много единоборств, много моментов. Вратарь отлично сыграл.

Команда Михаила Захарова закрепилась на первом месте в турнирной таблице. Неман остался на третьей строчке.