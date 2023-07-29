Легкая атлетика. Шабанова и Никитенко открыли победой чемпионат Беларуси

Накануне программу турнира открыли представители выносливости. Первыми победителями в беге на 10 тысяч метров стали у женщин Ольга Немогай, у мужчин – Сергей Кравченя. Ближайшие два дня на столичном стадионе «Динамо» ведущие легкоатлеты Беларуси и России разыграют 37 комплектов наград. Уже известны чемпионы в некоторых дисциплинах. Так, Татьяна Шабанова выиграла забег на 3 тысячи метров с препятствиями, на аналогичной дистанции у мужчин победил Дмитрий Иваненко. В метании диска лучший результат показала Алина Никитенко. В прыжках с шестом у женщин первое место заняла Ирина Жук.