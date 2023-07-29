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Легкая атлетика. Шабанова и Никитенко открыли победой чемпионат Беларуси

29 июля 2023 12:53
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В столице стартовал чемпионат Беларуси по легкой атлетике, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Легкая атлетика. Шабанова и Никитенко открыли победой чемпионат Беларуси-1

Накануне программу турнира открыли представители выносливости. Первыми победителями в беге на 10 тысяч метров стали у женщин Ольга Немогай, у мужчин – Сергей Кравченя. Ближайшие два дня на столичном стадионе «Динамо» ведущие легкоатлеты Беларуси и России разыграют 37 комплектов наград. Уже известны чемпионы в некоторых дисциплинах. Так, Татьяна Шабанова выиграла забег на 3 тысячи метров с препятствиями, на аналогичной дистанции у мужчин победил Дмитрий Иваненко. В метании диска лучший результат показала Алина Никитенко. В прыжках с шестом у женщин первое место заняла Ирина Жук.

# Легкая атлетика # Татьяна Шабанова # Алина Никитенко # Ирина Жук # Фотофакт

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