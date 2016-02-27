Чемпионат мира по фристайлу среди юниоров: золото у Александры Романовской, а серебро у Дмитрия Мазуркевича

Новости Беларуси. Порадовали 27 февраля белорусские фристайлисты. На Чемпионате мира среди юниоров они дважды поднимались на пьедестал. У нас «золото» среди девушек и «серебро» у юношей. Всего же в первенстве приняли участие три десятка спортсменов из 7 стран.

Акробатические этюды и дух соперничества, борьба за вершину спортивного олимпа и поддержка истинных болельщиков.

Сегодня Раубичи стали настоящими «спортивными ньюсмейкерами». Республиканский центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта принимал Чемпионат мира по фристайлу среди юниоров. За победные места поборолись 30 спортсменов из 7 стран.

Беларусь, Германия, Казахстан, Китай, Россия, Украина, Швейцария. О том, что конкуренция в лыжной акробатике сегодня серьезная, не раз подчеркивали и тренеры, и спортсмены. Тем не менее, к победам белорусские фристайлисты болельщиков приучили. Дмитрий Дащинский, Антон Кушнир, Алла Цупер. Их имена — летопись спортивных побед. Отдачи ждали и от юниоров. От трибун — искренняя поддержка.

Болельщики:

Любим фристайл, смотрим, следим за соревнованиями.

Приходим всегда, и неделю назад были на этапе Кубка мира.

Организация очень хорошая. Все на достойном уровне.

Республиканский центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи» к приему таких масштабных соревнований полностью готов. Этапы юниорского Кубка Европы, а в прошлый уик-энд еще и заключительный этап Кубка мира. Причем своеобразная «спортивная эстафета» перешла от испанской Сьера-Невады. Далеко «нелыжная» погода помешала. Белорусскую сумели укротить. Сегодня вновь подтверждение.

Максим Бурый, золотой призер Чемпионата мира среди юниоров по фристайлу (Россия):

В прошлом году тоже здесь был на Кубке Европы. Мне все нравится. Особенно трамплин. Он хороший.

Леонид Чащин, генеральный секретарь Белорусского лыжного союза, главный судья соревнований:

На предыдущем этапе Кубка мира были сложные климатические условия. Сегодня, вы видите, склон подготовлен просто идеально.

Склон без преувеличения идеален — таково мнение и белорусов, и иностранных гостей. Говорят об этом и именитые спортсмены. Поболеть за молодых и подающих надежды пришел Максим Густик. Сегодняшний лидер нашей сборной по фристайлу отмечает: не только спортсменам, но и белорусской спортивной площадке есть, чем удивить.

Максим Густик, призер этапов Кубка мира по фристайлу:

Все сделали для того, чтобы проводить мирового уровня соревнования. Думаю, и олимпийские игры здесь можно было бы провести. Здесь в принципе все подготовить, можно сделать.

Борьба развернулась нешуточная. Беларусь, Россия, Швейцария были в списке наиболее вероятных победителей. Но родные склоны, как говорится, помогли. Впрочем, предсказывали это еще до начала соревнований. И болельщики, и журналисты. Результат не заставил себя ждать. «Серебро» среди юношей у Дмитрия Мазуркевича. Спортивный олимп покорила Александра Романовская. Кстати, юниорский Чемпионат спортсменка выигрывает второй год подряд.

Александра Романовская, золотой призер Чемпионата мира среди юниоров по фристайлу:

Все, кто был на склоне, наши тренера очень поддерживали. Это все благодаря им, их помощи и поддержке.

Дмитрий Мазуркевич, серебряный призер Чемпионата мира среди юниоров по фристайлу:

20 февраля был Кубок мира, и мне там не повезло. Здесь я собрался.

Впрочем, сезон у белорусских фристайлистов продолжится. Ждут и новых побед.

Николай Козеко, главный тренер сборной Беларуси по фристайлу:

Еще сезон не завершен. Мы едем на соревнования в Швейцарии. А вообще позитивно. Хоть достаточно усеченный чемпионат мира юниорский получился, но все сильнейшие были здесь.

Сильнейшие спортсмены и сложнейшие прыжки. Победа на таких соревнованиях - еще одно подтверждение: впереди у белорусских фристайлистов покорение еще не одного спортивного олимпа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.