«Команда на протяжении всего турнира играла с душой и сердцем». ХК «Минск» победил в женском ЧБ по хоккею на траве

Новости Беларуси. «Минск» – чемпион Беларуси по хоккею на траве среди женских команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Для того чтобы примерить золотые медали национального первенства, столичным хоккеисткам в финальной серии хватило четырех матчей.

После поединков в Минске счет был равным – 1:1. А решающий перевес команда Николая Санковца добыла на выезде – в Гродно. 27 июля минчанки победили после серии пенальти (1:1 в основное время). А вот 28 июля столичные хоккеистки были сильнее по итогам часа игры – 4:1. «Минск» празднует победу в чемпионате.

Николай Санковец, главный тренер ХК «Минск»:

Я хочу выразить слова благодарности моей команде, которая эти игры на протяжении всего турнира играла с душой и сердцем. И за это им большое, огромное спасибо. Это суперкоманда, это хорошая команда вообще!

Евгения Керноз, капитан ХК «Минск»:

Было на самом деле сложно, потому что это была уже четвертая игра и хотелось на максимум выложиться, доказать, что мы действительно сильнее. Потому что вчерашняя игра показала, что мы, в принципе, могли и вчера решить счет игры, но так сложилось, что перешли в серию буллитов. Поэтому сегодня мы настраивались забить те моменты, которые, к сожалению, не получилось всегда забить. Мы их реализовали, слава богу, и вот результат – мы чемпионы.