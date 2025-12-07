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В чём успех белорусского муай-тай? Узнали из первых уст

07 декабря 2025 18:40
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Конечно, каждый старт (и на международной арене, и внутренний) для спортсменов очень важен и дорог. А когда в копилке страны оказывается пара-тройка медалей, то мотивация зашкаливает и у тех, кто взошел на пьедестал, и у тех, кто не дошел. На чемпионате Европы по таиландскому боксу белорусы положили в копилку россыпь наград, 10 – наивысшей пробы. Причем исполнители – спортсмены разных возрастов. 

В студии «Спорттаймера» Евгений Федоринчик, чемпион континентального форума и лучший боец турнира, и Анатолий Симончик, первый заместитель председателя Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса.

В чём успех белорусского муай-тай? Узнали из первых уст-2

Юлия Силипицкая, СТВ:
Как ты узнал вообще про муай-тай?

Евгений Федоринчик, чемпион Европы по таиландскому боксу:
У папы был диск с турниром UFC 33. Там дрался Тито Ортиз с Кеном Шемроком. Я взял тихонько, посмотрел, сказал: ой, я хочу заниматься вот этим. А папа сказал: не надо тебе, пойдешь лучше на тайский бокс через пару лет, когда подрастешь. Ну и все. Я подрос, а меня все не отправляли и не отправляли. Мама как-то пошла записывать меня в бассейн, я плаванием занимался, а еще танцами спортивными бальными занимался.

Юлия Силипицкая:
А какая твоя первая победа, ты помнишь? Сразу пришел и победил? 

Евгений Федоринчик:
Нет, я первый бой свой проиграл. Я был уверен, что победил, но мне победу не отдали. А когда подняли руки, я не победил. Очень удивился. 

Юлия Силипицкая:
А проигрываешь сейчас? 

Евгений Федоринчик:
Я проиграл полгода назад на чемпионате мира, вылетел в первом бою. 

Юлия Силипицкая:
Как ты справляешься вот с этим поражением? 

Евгений Федоринчик:
Там был очень-очень сильный соперник, наверное, сейчас это лучший боец-любитель независимо от веса.

Подробности в видео.

# Спортивные соревнования

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