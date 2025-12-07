В чём успех белорусского муай-тай? Узнали из первых уст

В студии «Спорттаймера» Евгений Федоринчик, чемпион континентального форума и лучший боец турнира, и Анатолий Симончик, первый заместитель председателя Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса.

Конечно, каждый старт (и на международной арене, и внутренний) для спортсменов очень важен и дорог. А когда в копилке страны оказывается пара-тройка медалей, то мотивация зашкаливает и у тех, кто взошел на пьедестал, и у тех, кто не дошел. На чемпионате Европы по таиландскому боксу белорусы положили в копилку россыпь наград, 10 – наивысшей пробы. Причем исполнители – спортсмены разных возрастов.

Юлия Силипицкая, СТВ:

Как ты узнал вообще про муай-тай?

Евгений Федоринчик, чемпион Европы по таиландскому боксу:

У папы был диск с турниром UFC 33. Там дрался Тито Ортиз с Кеном Шемроком. Я взял тихонько, посмотрел, сказал: ой, я хочу заниматься вот этим. А папа сказал: не надо тебе, пойдешь лучше на тайский бокс через пару лет, когда подрастешь. Ну и все. Я подрос, а меня все не отправляли и не отправляли. Мама как-то пошла записывать меня в бассейн, я плаванием занимался, а еще танцами спортивными бальными занимался.

Юлия Силипицкая:

А какая твоя первая победа, ты помнишь? Сразу пришел и победил?

Евгений Федоринчик:

Нет, я первый бой свой проиграл. Я был уверен, что победил, но мне победу не отдали. А когда подняли руки, я не победил. Очень удивился.

Юлия Силипицкая:

А проигрываешь сейчас?

Евгений Федоринчик:

Я проиграл полгода назад на чемпионате мира, вылетел в первом бою.

Юлия Силипицкая:

Как ты справляешься вот с этим поражением?

Евгений Федоринчик:

Там был очень-очень сильный соперник, наверное, сейчас это лучший боец-любитель независимо от веса.