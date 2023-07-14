Кубок Сириуса: сборная Беларуси U17 проиграла команде Уральского федерального округа

Новости Беларуси. 14 июля хоккейная сборная Беларуси до 17 лет провела первый матч на Кубке Сириуса, который проходит в Сочи, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В турнире принимает участие семь команд – сборные Беларуси и России до 17 лет, дружины Москвы и Санкт-Петербурга, а также команды Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов.