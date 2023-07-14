Кубок Сириуса: сборная Беларуси U17 проиграла команде Уральского федерального округа

Новости Беларуси. 14 июля хоккейная сборная Беларуси до 17 лет провела первый матч на Кубке Сириуса, который проходит в Сочи, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В турнире принимает участие семь команд – сборные Беларуси и России до 17 лет, дружины Москвы и Санкт-Петербурга, а также команды Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов.
Соперником белорусской сборной на старте турнира стала команда Уральского федерального округа. Наши хоккеисты уступили со счетом 1:4. Единственная шайба у белорусов – на счету Пономарева. Кубок Сириуса – это первое испытание для нового набора команды Дмитрия Шульги, который начинает двухлетний цикл работы со сборной ребят 2007 года рождения. Следующий матч юношеская команда Беларуси сыграет 17 июля со сверстниками из России.