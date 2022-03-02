Iphone за подтягивания. Вот какой конкурс для школьников устроил Президентский спортивный клуб

Новости Беларуси. «Дотянись до мечты». Президентский спортивный клуб проводит социальный проект для детей и подростков по поддержке здорового образа жизни, сообщили в программе «СТВ-Спорт». По условиям, участники должны выполнить упражнение подтягивание на перекладине максимальное количество раз.

«Займись спортом, приложи усилия и укрепи себя». Именно такая идея заложена в основе конкурса. А в качестве бонуса и ценного приза есть шанс получить современный гаджет. Один из участников конкурса Игнат Медведев учится в 8-м классе и занимается хоккеем в СДЮШОР имени Руслана Салея. 2 марта он подтянулся 24 раза.

Игнат Медведев, участник проекта:

Подумал, что прикольно поучаствовать будет. Немного боялся сначала, потом нормально было. Летом было больше, 28 подтянулся. Сейчас форму только набираю. Подготовка.

Кирилл Батурин, тренер СДЮШОР им. Р. Салея:

Дети обрадовались, все хотят получить в подарок Iphone, хороший приз. У нас, у школы, символ, что мы всегда должны быть первыми. И я надеюсь, что кто-то из наших точно выиграет.

Конкурс проходит с 1 марта по 2 мая. Участником проекта могут стать учащиеся 5-11-х классов из всех регионов страны. Победители будут определены в трех возрастных группах отдельно среди мальчиков и девочек.