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Iphone за подтягивания. Вот какой конкурс для школьников устроил Президентский спортивный клуб

02 марта 2022 21:19
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Новости Беларуси. «Дотянись до мечты». Президентский спортивный клуб проводит социальный проект для детей и подростков по поддержке здорового образа жизни, сообщили в программе «СТВ-Спорт». По условиям, участники должны выполнить упражнение подтягивание на перекладине максимальное количество раз.  

Iphone за подтягивания. Вот какой конкурс для школьников устроил Президентский спортивный клуб-1

«Займись спортом, приложи усилия и укрепи себя». Именно такая идея заложена в основе конкурса. А в качестве бонуса и ценного приза есть шанс получить современный гаджет. Один из участников конкурса Игнат Медведев учится в 8-м классе и занимается хоккеем в СДЮШОР имени Руслана Салея. 2 марта он подтянулся 24 раза.  

Iphone за подтягивания. Вот какой конкурс для школьников устроил Президентский спортивный клуб-4

Игнат Медведев, участник проекта:  
Подумал, что прикольно поучаствовать будет. Немного боялся сначала, потом нормально было. Летом было больше, 28 подтянулся. Сейчас форму только набираю. Подготовка.  

Iphone за подтягивания. Вот какой конкурс для школьников устроил Президентский спортивный клуб-7

Кирилл Батурин, тренер СДЮШОР им. Р. Салея:  
Дети обрадовались, все хотят получить в подарок Iphone, хороший приз. У нас, у школы, символ, что мы всегда должны быть первыми. И я надеюсь, что кто-то из наших точно выиграет.  

Iphone за подтягивания. Вот какой конкурс для школьников устроил Президентский спортивный клуб-10

Конкурс проходит с 1 марта по 2 мая. Участником проекта могут стать учащиеся 5-11-х классов из всех регионов страны. Победители будут определены в трех возрастных группах отдельно среди мальчиков и девочек.  

Iphone за подтягивания. Вот какой конкурс для школьников устроил Президентский спортивный клуб-13

Анастасия Кулик, главный специалист сектора информации и общественных связей Президентского спортивного клуба:  
Главная идея – показать, что современные гаджеты не мешают детям быть здоровыми, вести здоровый образ жизни, быть сильными, спортивными. Ведь не секрет, что каждый школьник мечтает о современном телефоне или об игровой приставке. Такая идея, такая акция, чтобы привлечь максимальное количество детей к занятиям спортом. И в том числе одновременно с этим – осуществить их мечту.  

# Государственная политика в области спорта # Игнат Медведев # Кирилл Батурин # Анастасия Кулик # Фотофакт

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