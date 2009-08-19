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Матчи юниорской и юношеской сборных Беларуси по футболу

19 августа 2009 13:13
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Товарищеские матчи младших сборных в рамках подготовки к отборочным матчам на чемпионаты Европы (U-19, U-17). Все голы, комментарии главных тренеров команд (ВИДЕО).

 

Беларусь (U-19) – Азербайджан (U-19) – 2:0;

Беларусь (U-17) – Молдова (U-17) – 2:0.

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