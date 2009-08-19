Матчи юниорской и юношеской сборных Беларуси по футболу

Беларусь (U-19) – Азербайджан (U-19) – 2:0;
Беларусь (U-17) – Молдова (U-17) – 2:0.
Капитан футбольной сборной Беларуси в первом матче плей-офф Лиги чемпионов забил первый в новом сезоне гол.
Подпись под контрактом готовится поставить 43-летний воспитанник витебского хоккея Андрей Ковалёв.
Корреспонденты СТВ встретили победителей и медалистов Чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ. Из канадского Галифакса наши спортсмены привезли 18 медалей и второе место в командном зачете.
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