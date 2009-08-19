Матчи юниорской и юношеской сборных Беларуси по футболу

Встреча чемпионов мира по гребле в минском аэропорту

Корреспонденты СТВ встретили победителей и медалистов Чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ. Из канадского Галифакса наши спортсмены привезли 18 медалей и второе место в командном зачете.