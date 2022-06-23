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Кубок Беларуси по футболу. Результаты матчей 1/16 финала

23 июня 2022 19:57
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Новости Беларуси. 23 июня состоялись очередные матчи 1/16 финала футбольного Кубка Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В 1/8 финала вышли могилевский «Днепр», дзержинский «Арсенал» и футбольный клуб «Минск».

Кубок Беларуси по футболу. Результаты матчей 1/16 финала-1

Днепр с крупным счетом 5:0 разгромил витебский «Газовик». Дзержинский «Арсенал» одержал победу над «Лидой» – 3:1. Футбольный клуб «Минск» выиграл у «Нафтана» с минимальным счетом 1:0.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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