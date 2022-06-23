Кубок Беларуси по футболу. Результаты матчей 1/16 финала

Новости Беларуси. 23 июня состоялись очередные матчи 1/16 финала футбольного Кубка Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В 1/8 финала вышли могилевский «Днепр», дзержинский «Арсенал» и футбольный клуб «Минск».

Днепр с крупным счетом 5:0 разгромил витебский «Газовик». Дзержинский «Арсенал» одержал победу над «Лидой» – 3:1. Футбольный клуб «Минск» выиграл у «Нафтана» с минимальным счетом 1:0.