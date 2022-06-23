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Юношеская сборная Беларуси проиграла в последнем матче Кубка Сириуса

23 июня 2022 19:56
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Новости Беларуси. Юношеская сборная Беларуси по хоккею была нещадно бита в заключительном матче на Кубке Сириуса, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Команда Александра Цыплакова проиграла со счетом 0:9 юношеской сборной России.

Юношеская сборная Беларуси проиграла в последнем матче Кубка Сириуса-1

Белорусская команда, составленная из игроков до 16 лет, выглядела беспомощной на фоне российских сверстников. В первом периоде наша сборная пропустила две шайбы, во второй 20-минутке – три, а в третьем периоде – четыре. И ни разу белорусы не смогли поразить ворота соперника. В итоге наши ребята заняли последнее место на турнире.

# Хоккей # Александр Цыплаков # Фотофакт

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