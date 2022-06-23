Юношеская сборная Беларуси проиграла в последнем матче Кубка Сириуса

Новости Беларуси. Юношеская сборная Беларуси по хоккею была нещадно бита в заключительном матче на Кубке Сириуса, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Команда Александра Цыплакова проиграла со счетом 0:9 юношеской сборной России.

Белорусская команда, составленная из игроков до 16 лет, выглядела беспомощной на фоне российских сверстников. В первом периоде наша сборная пропустила две шайбы, во второй 20-минутке – три, а в третьем периоде – четыре. И ни разу белорусы не смогли поразить ворота соперника. В итоге наши ребята заняли последнее место на турнире.