Кто стоял у истоков белорусской борьбы? Вот их имена

День Победы – великий праздник для многих людей мира. О подвиге народов нельзя говорить без восхищения и слез. Благодаря нашим дедам и прадедам мы можем сегодня жить, трудиться и заниматься спортом, прославляя свои страны, сообщили в программе «Спорттаймер». Белорусская борьба – медальный вид в нашей стране. И вдвойне приятно, что основатели нашей борьбы – фронтовики. Герои, патриоты, именно на их историях сегодня воспитываются юные борцы.

Кого ты из этих людей знаешь? Это трехкратный олимпийский чемпион Медведь. Это Карелин, тоже трехкратный олимпийский чемпион. А это чемпион СССР Сапунов. Это олимпийский чемпион Маджидов.

Маленький Дима Лещенко старается правильно выговорить фамилии, и он прав, называя имена великих борцов. Но он еще не знает, что Александр Медведь, его тезка Карелин и Камандар Маджидов росли на героях спорта, которые отстояли мир в Великой Отечественной войне.

Во Дворце Медведя в музее Олимпийской Славы среди россыпи стендов есть один, который дороже всего. Шесть фамилий и шесть историй. Тех, благодаря которым наши ребята могут тренироваться без ограничений, строить планы и идти к намеченным целям.