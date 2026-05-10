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Кто стоял у истоков белорусской борьбы? Вот их имена

10 мая 2026 19:14
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День Победы – великий праздник для многих людей мира. О подвиге народов нельзя говорить без восхищения и слез. Благодаря нашим дедам и прадедам мы можем сегодня жить, трудиться и заниматься спортом, прославляя свои страны, сообщили в программе «Спорттаймер».

Белорусская борьба – медальный вид в нашей стране. И вдвойне приятно, что основатели нашей борьбы – фронтовики. Герои, патриоты, именно на их историях сегодня воспитываются юные борцы.

Кто стоял у истоков белорусской борьбы? Вот их имена-2

Кого ты из этих людей знаешь?

Это трехкратный олимпийский чемпион Медведь. Это Карелин, тоже трехкратный олимпийский чемпион. А это чемпион СССР Сапунов. Это олимпийский чемпион Маджидов.

Кто стоял у истоков белорусской борьбы? Вот их имена-4

Маленький Дима Лещенко старается правильно выговорить фамилии, и он прав, называя имена великих борцов. Но он еще не знает, что Александр Медведь, его тезка Карелин и Камандар Маджидов росли на героях спорта, которые отстояли мир в Великой Отечественной войне.

Кто стоял у истоков белорусской борьбы? Вот их имена-6

Во Дворце Медведя в музее Олимпийской Славы среди россыпи стендов есть один, который дороже всего. Шесть фамилий и шесть историй. Тех, благодаря которым наши ребята могут тренироваться без ограничений, строить планы и идти к намеченным целям. 

Кто стоял у истоков белорусской борьбы? Вот их имена-8

После войны Михаил Мирский, все знали его как отца белорусской борьбы и среди своих просто называли Папой, посвятил себя спорту. Этот человек 23 июня ушел на фронт добровольцем, защищал Москву, воевал в специальной группе фронтовых разведчиков. Тогда он был мастером спорта по борьбе. Все свои навыки он применил, защищая Родину. 

После войны Мирский стал первым белорусом, получившим звание заслуженного мастера спорта СССР, и до 41 года сражался на борцовских коврах. А после на тренерском мостике смог создать лучшую дружину в Советском Союзе. Мир узнал о таких белорусах, как Олег Караваев, Николай Чучалов и Сергей Залузский, благодаря Папе.

Подробнее в видео.

# Борьба

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