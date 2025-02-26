«Славутич» одолел «Шахтёр» в белорусской хоккейной экстралиге

Основное время матча завершилось вничью – 1:1. Победителя дружины определяли в овертайме. И здесь сильнее оказался «Славутич» – 2:1. Тем самым для «горняков» сезон закончен, а вот смоленская команда еще поборется за выход в плей-офф, где сыграет против «Бреста».