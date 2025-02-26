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«Славутич» одолел «Шахтёр» в белорусской хоккейной экстралиге

26 февраля 2025 11:39
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Регулярный чемпионат белорусской хоккейной экстралиги завершен, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Накануне последнюю путевку в плей-ин оспаривали смоленский «Славутич» и солигорский «Шахтер».

«Славутич» одолел «Шахтёр» в белорусской хоккейной экстралиге-1

Основное время матча завершилось вничью – 1:1. Победителя дружины определяли в овертайме. И здесь сильнее оказался «Славутич» – 2:1. Тем самым для «горняков» сезон закончен, а вот смоленская команда еще поборется за выход в плей-офф, где сыграет против «Бреста».

# Хоккей Беларуси

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