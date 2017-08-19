Круче, чем на некоторых матчах Высшей лиги: АБФФ устроила игру в «квадрат» на Октябрьской

Новости Беларуси. Белорусская федерация футбола 19 августа напомнила минчанам о легендарной и всеми любимой с детства игре в «квадрат», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дмитрий Герчиков, заместитель директора департамента по коммуникации АБФФ:

Это было очень круто в детстве. Обычно же ностальгия накатывает, что раньше трава была зеленее и небо более синим. Решили: а почему бы нам не тряхнуть стариной? Играть в футбол против болельщиков мы пока физически не готовы. И решили выйти в такую игру как «квадрат», где абсолютно демократичные правила, не нужна форма. Я вот сегодня играл в тряпичных кедах и белых штанах и получал удовольствие.

Решили, это будет интересно: давайте в выходной день просто попробуем вместе с болельщиками объединиться и поиграть с удовольствием в «квадрат».

Дмитрий Руто, спортивный журналист:

В первую очередь надо сказать, что играл в последний раз 18 лет назад. И тут пришел, а как поигралось – вспомнил детство, что называется. А было круто! Наверное круче, чем на некоторых матчах Высшей лиги. Веселее, по крайней мере, смотрелось.

Желающих доказать свое превосходство в игре было немало. Мяч, несмотря на отсутствие экипировки, чеканили даже случайные прохожие. Известный белорусский голкипер Юрий Жевнов признался, что также любил эту забаву в детстве. Правда, сегодня выступил в роли наблюдателя.