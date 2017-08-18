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Канадский нападающий Куинтон Хоуден стал очередным новичком минского «Динамо»

18 августа 2017 06:39
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Новости Беларуси. Состав минского «Динамо» пополнился очередным новичком из-за океана. 17 августа стало известно о подписании контракта с 25- летним канадским нападающим Куинтоном Хоуденом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Канадский нападающий Куинтон Хоуден стал очередным новичком минского «Динамо»-1

Уроженец Виннипега был выбран в 2010 году в первом раунде драфта «Флоридой». За «пантер» в НХЛ провел три неполных чемпионата и 92 матча. Суммарная результативность – 17 баллов. В сезоне 2016-2017 отыграл 5 матчей за «Виннипег», однако большую часть времени провел в фарм-клубе «Джетс Манитоба Мусс». При этом результативность в клубе АХЛ у Хоудена совсем невыдающаяся: 24 очка в 58 матчах.

# Хоккей Беларуси

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