Канадский нападающий Куинтон Хоуден стал очередным новичком минского «Динамо»

Новости Беларуси. Состав минского «Динамо» пополнился очередным новичком из-за океана. 17 августа стало известно о подписании контракта с 25- летним канадским нападающим Куинтоном Хоуденом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Состав минского «Динамо» пополнился очередным новичком из-за океана. 17 августа стало известно о подписании контракта с 25- летним канадским нападающим Куинтоном Хоуденом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Уроженец Виннипега был выбран в 2010 году в первом раунде драфта «Флоридой». За «пантер» в НХЛ провел три неполных чемпионата и 92 матча. Суммарная результативность – 17 баллов. В сезоне 2016-2017 отыграл 5 матчей за «Виннипег», однако большую часть времени провел в фарм-клубе «Джетс Манитоба Мусс». При этом результативность в клубе АХЛ у Хоудена совсем невыдающаяся: 24 очка в 58 матчах.