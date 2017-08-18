Все-таки без футбола: Усэйн Болт отказался сыграть за «Манчестер Юнайтед» из-за травмы

Усэйн Болт все-таки не сыграет за «Манчестер Юнайтед» в благотворительном матче против каталонской «Барселоны». Поединок пройдет 2 сентября на «Олд Траффорде», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Восьмикратный олимпийский чемпион по бегу на короткие дистанции не сможет принять участие в игре по причине травмы. Повреждение Болт получил в финальном эстафетном забеге 4 на 100 метров на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне. По словам самого ямайского спринтера, восстановление займет около трех месяцев.

Усэйн Болт этим летом завершил профессиональную легкоатлетическую карьеру.