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Все-таки без футбола: Усэйн Болт отказался сыграть за «Манчестер Юнайтед» из-за травмы

18 августа 2017 06:42
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Усэйн Болт все-таки не сыграет за «Манчестер Юнайтед» в благотворительном матче против каталонской «Барселоны». Поединок пройдет 2 сентября на «Олд Траффорде», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Восьмикратный олимпийский чемпион по бегу на короткие дистанции не сможет принять участие в игре по причине травмы. Повреждение Болт получил в финальном эстафетном забеге 4 на 100 метров на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне. По словам самого ямайского спринтера, восстановление займет около трех месяцев.

Усэйн Болт этим летом завершил профессиональную легкоатлетическую карьеру.

# Футбол

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