«Кронон» сравнял счёт в серии за бронзу ЧБ по гандболу – обладатель награды определится 5 мая

Бронзовая интрига сохранена. Гродненский «Кронон» в драматичном матче обыграл столичный БГУФК-СКА и сравнял счет в серии за 3-е место мужского чемпионата Беларуси по гандболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Четвертый матч соперники провели 1 мая в Доме гандбола. Минчане уверенно начали встречу и к перерыву создали себе комфортное преимущество – 20:14. Казалось, обладатель бронзовых наград уже известен. Но гости были другого мнения. После перерыва клуб из Гродно изменил ход дуэли. К концовке он сравнял счет, а на последней минуте вырвал победу. 34:33 в пользу «Кронона» и счет в серии стал равным – 2:2.

Владимир Костючик, главный тренер команды «Кронон»:

Два разных тайма, к сожалению, первый мы не справились в защите, пропустили много – 20 голов. И не совсем у нас получилось и с вратарями защитное построение. Во втором тайме перестроились, забрали персонально основного снайпера соперников. И, конечно, помог третий вратарь, Бутько Александр, я очень рад и доволен, что он вышел, не растерялся и вытянул волевую рабочую победу, очень важную для нас.

Максим Несвадьба, игрок команды «Кронон»:

Эмоции исключительно положительные, приятно такой камбек совершать и в итоге выиграть. Мы анализировали наши игры, первые две игры получились одинаковые. Мы много пропустили, но и забили много. Поэтому делали акцент на защиту.