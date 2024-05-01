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Минское «Динамо» формирует команду на будущий сезон

01 мая 2024 13:47
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Белорусский представитель в КХЛ минское «Динамо» продолжает работу по формированию коллектива на будущий сезон, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» формирует команду на будущий сезон-1

Представлен состав команды на 1 мая текущего года. Контракты с клубом имеют 26 игроков: два вратаря, шесть защитников и 18 нападающих. Также сделаны квалификационные предложения защитнику Дмитрию Дерябину, нападающим Никите Пышкайло, Нику Меркли, Валентину Демченко и Илье Усову. Продлено действие прав в КХЛ на тех, кто выступает в заокеанских лигах, вратаря Алексея Колосова, нападающих Егора Сидорова и Даниила Боуроша.

# Хоккей Беларуси

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