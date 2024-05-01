Минское «Динамо» формирует команду на будущий сезон

Представлен состав команды на 1 мая текущего года. Контракты с клубом имеют 26 игроков: два вратаря, шесть защитников и 18 нападающих. Также сделаны квалификационные предложения защитнику Дмитрию Дерябину, нападающим Никите Пышкайло, Нику Меркли, Валентину Демченко и Илье Усову. Продлено действие прав в КХЛ на тех, кто выступает в заокеанских лигах, вратаря Алексея Колосова, нападающих Егора Сидорова и Даниила Боуроша.