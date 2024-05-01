Александра Саснович уступила на старте турнира в Испании

Александра Саснович уступила на старте челленджера в испанской Лейде. Соперницей белоруски, занимающей 109-е место мирового рейтинга, стала египетская теннисистка Майар Шериф, которая идет 72-й, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Александра Саснович уступила на старте челленджера в испанской Лейде. Соперницей белоруски, занимающей 109-е место мирового рейтинга, стала египетская теннисистка Майар Шериф, которая идет 72-й, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Оппонентки обменялись выигранными сетами и судьба поединка решилась в третьей партии, где Александра все-таки уступила. Итоговые цифры – 3:6; 6:3; 3:6.