Криушенко о Лиге наций: «Товарищеские игры становятся официальными, где нужно играть на результат»

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу узнала соперников в Лиге наций – новом турнире под эгидой УЕФА, который призван заменить большинство товарищеских матчей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Белыя крылы» по рейтингу оказались в слабейшем из четырех дивизионов – D. А слепой жребий определил нас во вторую группу в компанию к сборным Люксембурга, Молдовы и Сан-Марино. Матчи в группах будут сыграны в два круга в фиксированные даты: 6-8 и 9-11 сентября, 11-13 и 14-16 октября, а так же 15-17 и 18-20 ноября 2018 года. Победители каждой из четырех групп выйдут в плей-офф, где разыграют путевку в лигу рангом выше, а также на чемпионат Европы-2020.

Из всех соперников по квартету лучше других белорусским поклонникам футбола знакомы, пожалуй, люксембуржцы, с которыми наши футболисты встречались в отборе на чемпионат мира-2018. Дома «белыя крылы» сыграли вничью, в гостях проиграли. А всего история насчитывает 10 официальных матчей белорусов с люксембуржцами. Вот как прокомментировал сегодняшний жребий главный тренер Игорь Криушенко.

Игорь Криушенко, главный тренер белорусской сборной по футболу:

Могло быть чуть лучше, могло быть чуть хуже. Так, в общем-то, рабочая группа, в которой нужно добиваться результата. Это новый турнир, это шанс для команд, которые, в общем-то, не выходили на топ-турниры побороться за это право.

Опять же, минимизирует количество товарищеских игр. То есть в основном даже вот товарищеские игры становятся официальными, где нужно играть на результат.