Крэйг Вудкрофт о Беларуси: «Хочу ли я остаться здесь? Да, безусловно. Чувствую, что моя работа здесь не закончена»

Крэйг Вудкрофт, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:

В следующем сезоне нам предстоит огромная работа. Мы хотим пригласить голодных до побед игроков. Нам необходимо понять потолок их возможностей, чтобы развить ребят до этих пределов. Чтобы получить от них максимальную помощь. Кроме того, игроки должны ненавидеть проигрывать. Когда у нас будут такие ребята, у клуба настанут светлые дни. Мы рядом с таким моментом, осталось совсем немного. Хочу ли я остаться здесь? Да, безусловно. Чувствую, что моя работа здесь не закончена.