Крэйг Вудкрофт о Беларуси: «Хочу ли я остаться здесь? Да, безусловно. Чувствую, что моя работа здесь не закончена»

Новости Беларуси. Хоккейный клуб «Динамо-Минск» подвел итоги сезона КХЛ 2021-2022, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Функционеры позитивно оценили выступление команды, которая смогла показать неплохой результат, несмотря на перманентные сложности.
Новости Беларуси. Хоккейный клуб «Динамо-Минск» подвел итоги сезона КХЛ 2021-2022, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Функционеры позитивно оценили выступление команды, которая смогла показать неплохой результат, несмотря на перманентные сложности.
Крэйг Вудкрофт, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:
В следующем сезоне нам предстоит огромная работа. Мы хотим пригласить голодных до побед игроков. Нам необходимо понять потолок их возможностей, чтобы развить ребят до этих пределов. Чтобы получить от них максимальную помощь. Кроме того, игроки должны ненавидеть проигрывать. Когда у нас будут такие ребята, у клуба настанут светлые дни. Мы рядом с таким моментом, осталось совсем немного. Хочу ли я остаться здесь? Да, безусловно. Чувствую, что моя работа здесь не закончена.
Сезон получился крайне сложным для столичных хоккеистов. Сначала они были вынуждены играть весьма усеченным составом, ожидая выздоровления своих спортсменов. А потом лига и вовсе приняла решение стать на паузу и досрочно завершить регулярку, из-за чего у «зубров» отменились 9 матчей, 8 из которых – домашние. Сейчас хоккеисты отдыхают и готовятся к новому сезону. В котором, будем надеяться, они смогут нас порадовать.
Гендиректор ХК «Динамо-Минск»: Крейг и команда выполнили задачу попасть в плей-офф. Читайте здесь.