Прямой эфир

«В спорте, хоккее, всегда ставятся максимальные задачи». Гендиректор «Динамо-Минск» об итогах последнего сезона КХЛ

15 марта 2022 15:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Хоккейный клуб «Динамо-Минск» подвел итоги сезона КХЛ 2021-2022. Функционеры позитивно оценили выступление команды. Основная цель, которую «зубры» ставили перед собой – попасть в плей-офф Кубка Гагарина, была успешно выполнена, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В серии против питерского СКА все игры проходили в равной борьбе, и минчанам совсем немного не хватило, чтобы победить. Тренерский штаб извлек урок и знает, над какими компонентами игры нужно работать, чтобы в следующем сезоне выступить еще лучше. К слову о тренерах, наставником столичных спортсменов останется Крэйг Вудкрофт.

«В спорте, хоккее, всегда ставятся максимальные задачи». Гендиректор «Динамо-Минск» об итогах последнего сезона КХЛ-1

Сергей Сушко, генеральный директор ХК «Динамо-Минск»:
У нас была такая промежуточная задача: попасть в плей-офф. Команда ее выполнила. Но в спорте, хоккее, всегда ставятся максимальные задачи. В хоккее – это Кубок Гагарина. Мы к этой задаче не подобрались, поэтому нам есть куда расти.

# Хоккей Беларуси # Крэйг Вудкрофт # Сергей Сушко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Пребывание белорусов россияне взяли за свой счёт. Игорь Лапшин рассказал о паралимпийских соревнованиях в России
15 марта 2022 15:30

Пребывание белорусов россияне взяли за свой счёт. Игорь Лапшин рассказал о паралимпийских соревнованиях в России

«Сегодня команда провела первую тренировку». Белорусские паралимпийцы готовятся стартовать на турнире в Ханты-Мансийске
15 марта 2022 13:18

«Сегодня команда провела первую тренировку». Белорусские паралимпийцы готовятся стартовать на турнире в Ханты-Мансийске

«Гомель» гостил у «Немана». Результаты хоккейных матчей 14 марта
14 марта 2022 20:07

«Гомель» гостил у «Немана». Результаты хоккейных матчей 14 марта