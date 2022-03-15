«В спорте, хоккее, всегда ставятся максимальные задачи». Гендиректор «Динамо-Минск» об итогах последнего сезона КХЛ

Новости Беларуси. Хоккейный клуб «Динамо-Минск» подвел итоги сезона КХЛ 2021-2022. Функционеры позитивно оценили выступление команды. Основная цель, которую «зубры» ставили перед собой – попасть в плей-офф Кубка Гагарина, была успешно выполнена, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В серии против питерского СКА все игры проходили в равной борьбе, и минчанам совсем немного не хватило, чтобы победить. Тренерский штаб извлек урок и знает, над какими компонентами игры нужно работать, чтобы в следующем сезоне выступить еще лучше. К слову о тренерах, наставником столичных спортсменов останется Крэйг Вудкрофт.