«Аризона» с Колячонком в составе взяла 5 из 6 побед в последних матчах

В единственном матче Национальной хоккейной лиги «Аризона» взяла верх над «Оттавой». Койоты значительно перебросали оппонента, сообщили в программе «СТВ-Спорт». И количество переросло в результат. Финальные цифры – 5:3.

Белорусский защитник победителей Владислав Колячонок выходил на лед в третьей паре, отыграл 14 минут и 10 секунд, заработал +1 в графу полезности и записал в актив 1 силовой прием. Для Аризоны нынешняя победа стала уже пятой в шести последних матчах.