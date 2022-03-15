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«Аризона» с Колячонком в составе взяла 5 из 6 побед в последних матчах

15 марта 2022 15:50
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В единственном матче Национальной хоккейной лиги «Аризона» взяла верх над «Оттавой». Койоты значительно перебросали оппонента, сообщили в программе «СТВ-Спорт». И количество переросло в результат. Финальные цифры – 5:3.

«Аризона» с Колячонком в составе взяла 5 из 6 побед в последних матчах-1

Белорусский защитник победителей Владислав Колячонок выходил на лед в третьей паре, отыграл 14 минут и 10 секунд, заработал +1 в графу полезности и записал в актив 1 силовой прием. Для Аризоны нынешняя победа стала уже пятой в шести последних матчах.

# Хоккей # Владислав Колячонок # Фотофакт

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