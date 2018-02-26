«Конечно, мысли материальны. Надо верить в это». Гуськова говорила о планах на победу с Дащинским накануне ОИ-2018

Николай Иванович, Корея – это ваша седьмая Олимпиада и седьмая медаль. Не притупились ли эмоции?

Новости Беларуси. Сегодня у нас в гостях одни из главных триумфаторов корейской Олимпиады – заслуженный тренер Беларуси, бессменный главный тренер национальной команды по фристайлу Николай Иванович Козеко и чемпионка Олимпийских игр 2018 года – Анна Гуськова.

Николай Козеко, заслуженный тренер Беларуси, главный тренер национальной команды по фристайлу:

Не может быть так, чтобы это притупилось. Яркие и запоминающиеся каждые из Игр. И каждые Игры оставляют хорошие для меня отпечатки.

Анна, вы уже привыкли к титулу олимпийской чемпионки?

Анна Гуськова, чемпионка Олимпийских игр 2018 года:

Осознание того, что ты – олимпийский чемпион, пока еще не пришло, но потихонечку я уже начинаю осознавать, что добилась, чего хотела, к чему стремилась.

В одном из интервью Дмитрий Дащинский сказал, что еще летом вы признавались, что выиграете эту Олимпиаду. Это было предчувствие или волевое решение?

Анна Гуськова:

Как и каждый спортсмен – и я не исключение – каждый мечтает об олимпийском золоте. И вообще, каждый мечтает хоть раз в жизни поехать на Олимпийские игры. Да, действительно, летом у меня был заряд бодрости. Каждый день я об этом думала, что когда поеду на Олимпийские игры, обязательно что-то займу. Конечно, когда всё получается, ты говоришь об этом каждый день и думаешь: «Да, я привезу домой Олимпийское золото». Конечно, мысли материальны. Надо верить в это.