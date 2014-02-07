На Олимпиаде в Сочи стартовали соревнования у сноубордистов и фигуристов

Новости России. 7 февраля в Сочи пройдет торжественная церемония открытия Игр. Однако первые состязания уже состоялись. Так, сноубордисты преодолевали квалификацию в слоупстайле. У женщин не знала равных швейцарка Изабель Дегунс. У мужчина наибольшие баллы набрал норвежец Сталли Сайнбех.

В предварительном раунде в женском могуле первенствовала американка Ханна Кирни.

И, наконец, началось командное первенство у фигуристов. У мужчин после короткой программы лидирует японец Юдзуру Ханю. В состязаниях пар не знали равных россияне Татьяна Волосожар и Максим Траньков, сообщили в программе «СТВ-Спорт».