Олимпиада-2014 в Сочи. Букмекеры ставят на Домрачеву и фристайлистов

Новости России. Зимние Олимпийские игры 2014 года пройдут в Сочи с 7 по 23 февраля. За это время будет разыграно 98 комплектов медалей в 15 видах спорта. По традиции, мировые букмекерские конторы определяют лидеров, предлагая и азартным игрокам сделать свои прогнозы.

По данным «Лиги ставок», сообщает «РБК daily», 60% ставок пока приходится на хоккей, 20% - на количество медалей и итоги по странам, 12% - на биатлон и лишь 8% - на все остальные виды спорта.

Юрий Федоров, Президент Национальной Ассоциации Букмекеров России

В преддверии открытия Олимпиады в Сочи россияне чаще пытаются угадать исход борьбы за первенство в общекомандном медальном зачете, а также результаты хоккейных матчей и состязаний по биатлону.

При этом сборная России участвует во всех 15 представленных видах спорта. Показатель Беларуси в этом плане значительно скромнее - 5 видов. Однако, в рейтинг-листах мировых букмекерских контор среди возможных победителей числятся белорусские спортсмены 2-х дисциплин - биатлона и лыжной акробатики.

Сергей Булыгин, заместитель главы Белорусской федерации биатлона (в беседе с корреспондентом «КП в Беларуси»):

Было бы хорошо завоевать 2 медали.

А вот букмекеры белорусам прочат медали в биатлоне только Дарье Домрачевой, но зато не 2, а целых 4! В спринте, на старт которого биатлонистки выйдут уже 9 февраля, - «золото», в других дисциплинах - гонке преследования и масс-старте - ставки на вхождение Дарьи в тройку. Дышать ей в спину будут норвежка Тора Бергер - первая в общем зачете, и финка Кайса Маккарайнен - третья позиция общего зачета Кубка мира 2013/2014.

Шансы на медали есть и у белорусских фристайлистов. Этой зимой в тройку лидеров этапов Кубка мира входили Антон Кушнир и Алексей Гришин. Они заняли 3-е и 4-ое места в общем зачете Кубка мира соответственно. Делают ставки и на Дмитрия Дащинского.

Дмитрий Дащинский, двукратный призёр Олимпийских игр в акробатике:

Любой олимпийский сезон ставишь себе цель выиграть. Цель - медаль. Болейте, мы постараемся показать лучшее, на что мы способны.

Не стоит забывать, что за пьедестал им придется побороться с китайскими спортсменами - Ци Гуанпу, Лю Чжунцин и Цзя Цзуньян. Интересно то, что Ци Гуанпу - первый и пока единственный, кто смог успешно исполнил такой акробатический элемент, как тройное сальто назад с поворотом на 1800 градусов. Этот элемент считается самым сложным в лыжной акробатике. Китайские спортсмены традиционно сильны в этом виде спорта. Неудивительно, что коэффициенты на белорусских фристайлистов несколько ниже. Но все же, на медаль рассчитывать можно.

Ни один другой белорусский спортсмен, к сожалению, в победные котировки не попал. Но это абсолютно не стоит считать приговором. Ведь, как говорится «один раз в год и пушка стреляет»! Олимпиада - дело непредсказуемое, неизвестно, кто из спортсменов отроется именно здесь и сейчас!

Максим Сергеев, член Олимпийской сборной Беларуси по шорт-треку:

Задача – попасть в первые 20, 30 человек. То есть в этом диапазоне. А как там будет, никто не знает – это Олимпиада!

Впрочем, олимпийские прогнозы не всегда касаются таких серьезных вещей, как медали! Оказывается, олимпийские ставки могут не иметь ничего общего со спортом.

Накануне Игр-2014 букмекеры принимали ставки на появление на церемонии открытия в Сочи Мишки Олимпиады-1980 и удачно ли выступит Ванесса Мэй в гигантском слаломе. А Западные букмекерские агентства вообще выделились «экзотическими» ставками. Так, клиенты Paddy Power могут поставить на то, что хотя бы один из спортсменов, завоевавших в Сочи медаль, признается в 2014 году в своей гомосексуальности. И если так случится, то каждый поставленный доллар, превратится в 4,5 доллара.

Какой будет Олимпиада-2014 для белорусов, смотрите видео!