Открытие Олимпиады-2014 в Сочи. Воссоединение «Тату» и спортсмены, выходящие из сердца страны

Новости Олимпиады. Несколько часов остается до торжественного открытия XXII зимних Олимпийских игр. Время начала церемонии символично: 20 часов 14 минут по местному (19 часов 14 минут по белорусскому времени).

Организаторы держат в строжайшем секрете подробности трехчасовой церемонии, однако известно, что открытие напомнит театральную постановку. 13 частей действа, по сути, небольшие рассказы о разных периодах русской истории. Представление начнется с раздела «Азбука». Затем появится главная героиня торжества – девочка Любовь. Вместе с ней зрители познакомятся с национальными русскими традициями и праздниками. Организаторы обещают показать и несколько сцен из романов русских писателей. Из «Войны и мир» Льва Толстого авторы шоу позаимствовали сцену первого бала Наташи Ростовой. Сразу с бала зрители попадут в начало XX века, в революцию. Главный креативный директор и автор сценария церемонии открытия Игр-2014 Константин Эрнст на пресс-конференции сегодня поведал несколько секретов грандиозного шоу.

Константин Эрнст, главный креативный директор и автор сценария церемонии открытия Игр-2014:

Открою один секрет. Олимпийский гимн будет исполняться оперной дивой Анной Нетребко. И, по-моему, это у нее получилось замечательно. Готовя церемонию, мы путешествовали вглубь истории страны. И мы хотели, чтобы наша любовь к России передалась всем зрителям.

Церемония пройдет на стадионе «Фишт», что в переводе с адыгейского означает «Белая голова». Сооружение названо так в честь одной из гор западной части Кавказа. Всего в церемонии открытия Олимпиады примут участие 3000 молодых артистов и почти 2700 волонтеров.

Музыкальной базой представления, по словам Эрнста, станет российская классическая музыка. В преддверии Олимпиады внимание многих СМИ было приковано к участию в церемонии открытия группы «Тату». Журналисты гадали: девушки из скандального проекта действительно воссоединяться для того, чтобы спеть на одной сцене вместе, или это очередная порция слухов. Сегодня стало ясно, что группа будет участвовать в так называемом «прешоу». А их музыкальная композиция «Нас не догонят» будет использована в музыкальном оформлении церемонии.

Константин Эрнст, главный креативный директор и автор сценария церемонии открытия Игр-2014:

Я позволю себе выдать еще один секрет церемонии. Мы создали специальный пол на этой церемонии, на который проецируется вид Земли. Это проекция из космоса на ночную Землю. Каждый раз, когда объявляется страна, Земля поворачивается удобной стороной именно для той страны, и как бы вы падаете на ночную страну и в центре этой страны открывается рампа под таким углом. И спортсмены выходят как бы из сердца своей страны.

Парад спортивных делегаций стран-участниц, пожалуй, самая сложная и зрелищная часть церемонии. Традиционно откроет парад спортсменов Греция – основатель Олимпийских игр, а завершит Россия – хозяйка Олимпиады этого года. Остальные команды пройдут по дорожкам стадиона согласно алфавитному порядку. Напомним, белорусский флаг на параде понесет Алексей Гришин. Олимпийский чемпион Ванкувера-2010 в лыжной акробатике и сегодня является одним из главных претендентов на медаль. Предстоящие Игры станут пятыми в карьере Гришина.

Алексей Гришин, член Олимпийской сборной Беларуси по фристайлу, чемпион Олимпийских игр в Ванкувере:

Очень интересно. Церемония будет грандиозная. Тем более, что я там не был ни разу на открытии. А еще больше всего приятно то, что я буду знаменосцем. Для меня это большая честь и гордость за всю страну.

Шоу завершится салютом, для которого заготовлено около 23 тонн фейерверков. А пока букмекеры принимают ставки на появление на церемонии открытия в Сочи Мишки – символа Олимпиады-1980, а также на то, как будет зажжен олимпийский огонь.