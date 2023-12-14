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Константин Кольцов о победе над Казахстаном: хороший матч с нашей стороны, понравилась игра в атаке

14 декабря 2023 20:49
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Сборная Беларуси по хоккею с победы стартовала на Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первый период наши парни провели ударно, забросив три шайбы в ворота оппонента. Отличились Пышкайло, Стась и Сушко. В начале второй 20-минутки Мартынов увеличил преимущество белорусов, доведя счет до 4:0. Правда, последующий отрезок игры отечественные хоккеисты провели не столь успешно: Шостак пропустил два точных броска в створ ворот. В третьем периоде команда Константина Кольцова встрепенулась и вернула себе инициативу. Лисовец и Денисов завершили начатое товарищами, утвердив превосходство белорусской сборной. Результат матча – 6:2 в пользу нашей команды.

Константин Кольцов о победе над Казахстаном: хороший матч с нашей стороны, понравилась игра в атаке-1

Константин Кольцов, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:
Хороший матч с нашей стороны. Небольшие технические огрехи были. Будем ссылаться на то, что всего лишь одну тренировку перед турниром провели в полном составе. Понравилась игра в атаке. Хорошо сыграл наш вратарь, очень много моментов у соперника было, контратак, поэтому здорово сыграл.

15 декабря участники Кубка Первого канала проведут турнир в формате «3х3».

# Хоккей # Константин Кольцов

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