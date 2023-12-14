Константин Кольцов о победе над Казахстаном: хороший матч с нашей стороны, понравилась игра в атаке

Сборная Беларуси по хоккею с победы стартовала на Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первый период наши парни провели ударно, забросив три шайбы в ворота оппонента. Отличились Пышкайло, Стась и Сушко. В начале второй 20-минутки Мартынов увеличил преимущество белорусов, доведя счет до 4:0. Правда, последующий отрезок игры отечественные хоккеисты провели не столь успешно: Шостак пропустил два точных броска в створ ворот. В третьем периоде команда Константина Кольцова встрепенулась и вернула себе инициативу. Лисовец и Денисов завершили начатое товарищами, утвердив превосходство белорусской сборной. Результат матча – 6:2 в пользу нашей команды.