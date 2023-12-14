«Праздник для детей». Минск принимает международный турнир по художественной гимнастике Baby Cup

Традиционно в конце года Минск принимает международный детский турнир по художественной гимнастике Baby Cup, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В 2023 году соревнования проходят уже в 23-й раз, на суд жюри юные грации и тренеры представили 78 номеров.

Всего в соревнованиях приняли участие 385 гимнасток в четырех возрастных группах. Самым юным девочкам, которые выступали в категории «Немаўляткі», всего пять лет, ну а старшим участницам по 9 лет. Во всех категориях гимнастки соревновались в соло, парах и групповых упражнениях. Каждый номер – это отдельное художественное шоу. Яркие костюмы, невероятный макияж и незабываемые волшебные декорации. Победному напору и сценической страсти, с которым выступали участницы, могли позавидовать и маститые спортсменки.