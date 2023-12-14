Прямой эфир

«Праздник для детей». Минск принимает международный турнир по художественной гимнастике Baby Cup

14 декабря 2023 20:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Традиционно в конце года Минск принимает международный детский турнир по художественной гимнастике Baby Cup, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В 2023 году соревнования проходят уже в 23-й раз, на суд жюри юные грации и тренеры представили 78 номеров.

Всего в соревнованиях приняли участие 385 гимнасток в четырех возрастных группах. Самым юным девочкам, которые выступали в категории «Немаўляткі», всего пять лет, ну а старшим участницам по 9 лет. Во всех категориях гимнастки соревновались в соло, парах и групповых упражнениях. Каждый номер – это отдельное художественное шоу. Яркие костюмы, невероятный макияж и незабываемые волшебные декорации. Победному напору и сценической страсти, с которым выступали участницы, могли позавидовать и маститые спортсменки.

«Праздник для детей». Минск принимает международный турнир по художественной гимнастике Baby Cup-1

Традиционно это прежде всего праздник для детей, их родителей, потому что дети – это наше счастье. Этими соревнованиями мы влюбляем маленьких деток в художественную гимнастику. Мы оцениваем и сложность работы с телом, и предметом, потому что обязательно у них должны быть в руках какие-то предметы, это обязательное правило наших соревнований. Яркие номера, идеи, какие-то декорации. С каждым годом детки все раньше и раньше хотят прийти, но мы все-таки стараемся сдерживать родителей.

«Праздник для детей». Минск принимает международный турнир по художественной гимнастике Baby Cup-4

Baby Cup – это первая ступень в большой спорт. Конечно, радует, что данный турнир с каждым годом становится все более популярным.

# Художественная гимнастика

Другие новости рубрики

Все новости
В футбольном манеже завершился турнир среди юношеских команд MINSK CUP-2023
14 декабря 2023 20:33

В футбольном манеже завершился турнир среди юношеских команд MINSK CUP-2023

Белорусская теннисная федерация подвела итоги 2023 года
14 декабря 2023 20:31

Белорусская теннисная федерация подвела итоги 2023 года

Сборная Беларуси обыграла представителей Казахстана на старте Кубка Первого канала
14 декабря 2023 13:54

Сборная Беларуси обыграла представителей Казахстана на старте Кубка Первого канала