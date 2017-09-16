Столичное «Динамо» одержало седьмую подряд победу, «Крумкачы» потерпели поражение от «Торпедо-Белаз»

Новости Беларуси. Перейдём к футболу. Сегодня вступил в свои права 22 тур Беларусбанк-высшей лиги, сообщили в программе «СТВ-спорт». Текущий лидер турнирной таблицы – минское Динамо – встречалось на стадионе «Трактор» с другим клубом из столицы – ЭФ-К Минск. Зрелищным это дэрби не получилось. В первом тайме зрители голов не увидели.

После перерыва задачу по вскрытию обороны Минска «бело-голубым» упростило удаление опытного защитника Сергея Омельянчука. Номинальные хозяева преимуществом воспользовались. Отличиться удалось Дмитрию Хлёбасу, который вышел на замену десятью минутами ранее. Этот гол остался. Динамо побеждает и продолжает возглавлять турнирный реестр.