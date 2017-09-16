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Кубок Дэвиса. Беларусь–Швейцария. Мирный и Василевский вывели белорусов вперед: итоги второго дня

16 сентября 2017 17:43
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Новости Беларуси. В швейцарском Биле продолжается теннисный матч плей-офф мировой группы Кубка Дэвиса, в котором местная сборная противостоит нашей. После двух одиночных сражений в пятницу счёт был равным – 1:1, сообщили в программе «СТВ-спорт».

Кубок Дэвиса. Беларусь–Швейцария. Мирный и Василевский вывели белорусов вперед: итоги второго дня-1

Сегодня же в центре внимания оказалась парная баталия. Беларусь в ней представили опытнейший Максим Мирный вместе с Андреем Василевским. Хозяева выставили Адриана Бодмэра и Луку Маргароли.

Борьба получилась крайне упорной, хотя наши теннисисты и выиграли 3:0. Однако стоит отметить, что развязка всех партий наступила только на тай-брэйках, а игра в общей сложности длилась два с половиной часа. Завтра на корте Биля запланированы  одиночные поединки Хенри Лааксонэна с Дмитрием Жирмонтом и Марко Кью-динэлли с Ярославом Шило.

# Теннис # Фотофакт

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