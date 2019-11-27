«Конкуренция хорошая». 10-й турнир по плаванию на призы Коплякова проходит в Минске

Новости Беларуси. Десятый международный турнир по плаванию на призы на призы олимпийского чемпиона Сергея Коплякова проходит в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 700 спортсменов оспаривают 72 комплекта наград в трех возрастных категориях. Подробности в видеоматериале Юлии Силипицкой.

700 пловцов – небывалое число участников за все эти годы. Здесь нет предварительных заплывов, сразу финалы, а значит, нет права на ошибку.

Инна Рублевская, директор ГЦОР по водным видам спорта:

Можно сказать, что маленький чемпионат мира. Потому что приехали лучшие 49 команд. Рассчитываем, что турнир будет очень интересный. Будет много рекордов, наверное, побито, потому как видно, какие команды приехали.

На олимпийской дистанции 50 метров вольным стилем значились 49 заплывов. Александр Циринович, воспитанник минской школы «Старт», победил в средней возрастной категории. Молодежь специально готовится к турниру Коплякова, ведь этот старт имеет статус рейтингового турнира.

Александр Циринович, победитель турнира:

Вполне доволен, 23:08 мой лучший результат на этих соревнованиях. Тренер задал задачу: проплыть хорошо и показать лучший результат. Я ее выполнил. В планах попасть на Олимпиаду 2024 года и там выступить. А результат – 21:05.

Турнир выдался представительным. Сборная Казахстана привезла в Минск сильнейший юниорский состав. Это их четвертый визит, и гости не скрывают восторга. Особенно подчеркивают хорошую конкуренцию.

Азамат Сарбасов, старший тренер сборной Казахстана по плаванию:

Конкуренция хорошая. Есть ваши спортсмены, белорусы, есть россияне, есть некоторые из Украины ребята. Ну и наши. Вот сейчас я разговаривал с вашим тренером молодежной сборной, он рад, что такая конкуренция. И мне нравится тоже.