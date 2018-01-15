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«Конечно, счастливы, мы к этому долго шли». Репортаж о триумфальной победе ХК «Юность-Минск» в суперфинале Континентального кубка

15 января 2018 09:22
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Новости Беларуси. Хоккеисты столичной «Юности» в третий раз в истории стали победителями Континентального кубка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Нынешний трофей минчане выиграли в домашнем антураже.

«Конечно, счастливы, мы к этому долго шли». Репортаж о триумфальной победе ХК «Юность-Минск» в суперфинале Континентального кубка-1

«Конечно, счастливы, мы к этому долго шли». Репортаж о триумфальной победе ХК «Юность-Минск» в суперфинале Континентального кубка-3

Заключительная игра суперфинала против «Номада» фактически превратилась для «Юности» в финальную. На стороне минчан были домашние трибуны и – чего греха таить – более удобный календарь. Хозяева в этот вечер объективно выглядели свежее казахстанцев.

«Конечно, счастливы, мы к этому долго шли». Репортаж о триумфальной победе ХК «Юность-Минск» в суперфинале Континентального кубка-6

Константин Захаров, нападающий ХК «Юность-Минск»:
«Номад» – очень хорошая команда. Где-то игра даже до гола была. Забей они первые или поведи они в счете – всё могло сложиться по-другому.

«Конечно, счастливы, мы к этому долго шли». Репортаж о триумфальной победе ХК «Юность-Минск» в суперфинале Континентального кубка-9

Показательным был второй период, когда хоккеисты «Юности» на скорости разрывали оборону гостей. После первой 20-минутки минчане вели – 2:1 (все шайбы команды провели в большинстве, у нас забросили Развадовский и Захаров). А по итогам второго периода хозяева льда нарастили перевес – 4:1, и, кажется, шансов у «Номада» уже нет. На этот раз отличились Ефименко и снова Развадовский.

«Конечно, счастливы, мы к этому долго шли». Репортаж о триумфальной победе ХК «Юность-Минск» в суперфинале Континентального кубка-12

Алексей Ефименко, нападающий ХК «Юность-Минск»:
Не смогли начать сразу так, как хотели, потому что скованность какая-то была. Но потом раскачались, нашли свою игру – и всё получилось.

Тем не менее, гости едва не вернулись в игру. В начале третьего периода они сократили отставание и вообще выглядели грозно. Однако на 51-й минуте Парфеевец снял все вопросы – 5:2 – так этот матч и закончился. «Юность» третий раз в истории выиграла Континентальный кубок, и это рекорд турнира. В довесок минчане добыли путевку в Лигу чемпионов на 2019 год.

«Конечно, счастливы, мы к этому долго шли». Репортаж о триумфальной победе ХК «Юность-Минск» в суперфинале Континентального кубка-15

Константин Захаров:
Конечно, счастливы, мы к этому долго шли – с начала сезона. В первую половину сезона была задача выиграть Континентальный, и мы этого добились. Сейчас другие задачи будут.

Алексей Ефименко:
Я скажу вам честно: победы не надоедают. Поэтому это только положительно скажется. Хочется выигрывать еще и еще.

«Конечно, счастливы, мы к этому долго шли». Репортаж о триумфальной победе ХК «Юность-Минск» в суперфинале Континентального кубка-18

«Конечно, счастливы, мы к этому долго шли». Репортаж о триумфальной победе ХК «Юность-Минск» в суперфинале Континентального кубка-20

Празднование победы в Континентальном кубке наверняка не затянется. Впереди у «Юности» – матчи чемпионата страны и весенний плей-офф. Наш хоккейный сезон – в самом разгаре.

«Конечно, счастливы, мы к этому долго шли». Репортаж о триумфальной победе ХК «Юность-Минск» в суперфинале Континентального кубка-23

# Хоккей Беларуси # Алексей Ефименко # Фотофакт # Константин Захаров

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