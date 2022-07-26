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«Компенсировать будем упорным трудом». Главный тренер «СКА-Минск» о переменах в составе команды

26 июля 2022 19:49
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Новости Беларуси. В Раубичах продолжается первый предсезонный сбор гандбольного «СКА-Минск», который уже стал для армейцев традиционным, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Компенсировать будем упорным трудом». Главный тренер «СКА-Минск» о переменах в составе команды-1

Выбор места не случаен. Рельеф местности, наличие в шаговой доступности игрового и тренажерного залов позволяют выполнять разнообразную подготовительную работу. Основная задача этого сбора – набор физических кондиций. Упор на тактику, отработка связей и игровых взаимодействий будет сделана на следующих тренировочных кэмпах. Благо, с составом на предстоящий сезон минчане практически определились.

«Компенсировать будем упорным трудом». Главный тренер «СКА-Минск» о переменах в составе команды-4

Игорь Папруга, главный тренер ГК «СКА-Минск»:
Ушли Рудь, Жило из нашей команды и Алехин, который начинал. В силу обстоятельств Мороз, Пуховский и Бохан вот эти ребята ушли. А остальные остались и сейчас на сборе 24 человека. Стратегия такая, что мы ребят берем со своей спортивной школы, одаренных ребят, которые оканчивают училище олимпийского резерва, которые хотят играть за «СКА». Компенсировать будем упорным трудом, самоотдачей и желанием выиграть.

«Компенсировать будем упорным трудом». Главный тренер «СКА-Минск» о переменах в составе команды-7

Завершится сбор 3 августа товарищеской встречей с командой Астрахани.

# Гандбол # Игорь Папруга # Фотофакт

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