«Компенсировать будем упорным трудом». Главный тренер «СКА-Минск» о переменах в составе команды

Выбор места не случаен. Рельеф местности, наличие в шаговой доступности игрового и тренажерного залов позволяют выполнять разнообразную подготовительную работу. Основная задача этого сбора – набор физических кондиций. Упор на тактику, отработка связей и игровых взаимодействий будет сделана на следующих тренировочных кэмпах. Благо, с составом на предстоящий сезон минчане практически определились.

Игорь Папруга, главный тренер ГК «СКА-Минск»:

Ушли Рудь, Жило из нашей команды и Алехин, который начинал. В силу обстоятельств Мороз, Пуховский и Бохан – вот эти ребята ушли. А остальные остались и сейчас на сборе – 24 человека. Стратегия такая, что мы ребят берем со своей спортивной школы, одаренных ребят, которые оканчивают училище олимпийского резерва, которые хотят играть за «СКА». Компенсировать будем упорным трудом, самоотдачей и желанием выиграть.