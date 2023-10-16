Чудеса самоотверженности продемонстрировал Илья Соловьев. Он всего в течение 15 секунд принял на себя сразу три броска соперника. Защитник пытался спасти матч против «Манитобы», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Увы, не получилось. «Калгари» все равно уступил в овертайме – 2:3. Наш земляк действовал в первой паре обороны, дважды угрожал неприятельским воротам и завершил встречу с показателем полезности 0.

А Егор Сидоров положил очередную шайбу за «Саскатун». Форвард продолжает набирать баллы уже в седьмом матче кряду. На сей раз капитулировал «Принц Альберт». Белорус забросил в большинстве. А всего в чемпионате у Сидорова шесть голов и пять ассистов. И это только в семи противостояниях, а его команда уверенно лидирует в конференции.